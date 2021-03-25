«Уверен на 90%, что молодёжка выйдет из группы»: Гришин о доверии Захаряну, нервах Максименко и отсутствии Марадишвили

Сборная России должна выйти из группы на молодёжном чемпионате Европы по футболу. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник юношеской национальной команды Александр Гришин. По его словам, в таком случае подопечные Михаила Галактионова смогут ставить перед собой максимальные задачи. Специалист не увидел причин, из-за которых Арсен Захарян не может выходить в стартовом составе, объяснил, почему отсутствие Матвея Сафонова благотворно скажется на Александре Максименко, и удивился, что тренерский штаб не включил в заявку Константина Марадишвили.

— Сборная России впервые за долгое время примет участие в финальной части молодёжного чемпионата Европы. Какие предчувствия у вас перед турниром?

— Для начала необходимо напомнить, что отечественные футболисты не выигрывали молодёжное первенство континента с 1990-го. Тогда сборная СССР в финале оказалась сильнее Югославии. Это была очень хорошая команда с Александром Мостовым, Игорем Шалимовым, Андреем Канчельскисом, Дмитрием Хариным и другими звёздами в составе. С тех пор — тишина.

Но нынешняя команда тоже достаточно сильна. Практически все задействованы в ведущих клубах РПЛ и стабильно получают игровую практику. Надеюсь, подопечные Михаила Галактионова выступят успешно. С другой стороны, в финальную стадию пробились очень сильные команды: Германия, Нидерланды, Испания, Италия, Португалия, Англия, в нашей группе выступит Франция. К слову, в Юношеской лиге УЕФА ЦСКА регулярно встречался с английскими и французскими коллективами и неоднократно их обыгрывал.

У этих сборных всегда очень хороший подбор футболистов, поскольку они ведут селекцию по всему миру. Талантливой молодёжи, в том числе африканцам, которые сильны физически, делают гражданство. Даст бог, наши ребята возьмут золотые медали, но будет непросто. Для начала нужно выйти из группы. Дальше можно ставить перед собой максимальные задачи. Смысла просто бороться за тройку в таком случае не будет.

— Датчане и исландцы, на первый взгляд, кажутся вполне проходимыми соперниками. Это справедливо или не стоит их недооценивать?

— Думаю, обе эти сборные слабее России. Но в Дании футбол активно развивается, и некоторые члены местной молодёжки уже выступают за границей. На мой взгляд, подопечные Галактионова в матчах с указанными соперниками будут действовать с позиции силы. Северян необходимо обыгрывать, чтобы побороться с Францией за первое место в группе. Уверен на 90%, что отечественная молодёжка выйдет в плей-офф. Тем не менее к любому оппоненту следует относиться с уважением и ни в коем случае не переоценивать собственные возможности.

— В матче с французами придётся значительно тяжелее?

— А их, напротив, бояться не надо. В Юношеской лиге УЕФА мы с ЦСКА оказывались сильнее и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед», громили «Монако». Некоторые из тех, кто тогда противостоял армейцам, приедут на Евро-2021. Очень многое будет зависеть от психологического настроя ребят, особенно на ключевой матч с трёхцветными. Если игра пойдёт, можем и оставить их ни с чем.

— Существует мнение, что нынешнее поколение молодых российских футболистов — лучшее в стране после того, которое заявило о себе в 2000-х.

— Та плеяда всё-таки была посильнее. Костяк молодёжки, которая не пробилась на Евро в 2005-м, в составе ЦСКА и «Зенита» потом дважды выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, брал бронзу взрослого чемпионата Европы. Но мы не знаем, каких успехов добьются в будущем парни Галактионова. Если не будет результата, скажут: мы их переоценили.

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— В заявку сборной России не попали Николай Рассказов и Дмитрий Рыбчинский, которые способны закрыть правый фланг обороны. Их отсутствие не кажется вам ошибкой?

— По большому счёту тренерский штаб сделал правильный выбор. Все ключевые футболисты молодёжки регулярно получают игровую практику в ведущих клубах РПЛ. Рассказова не вызвали, поскольку есть Павел Маслов, который является основным футболистом «Спартака». Он и займёт место на правом фланге обороны на безальтернативной основе. Хотя невызов Рыбчинского удивил, поскольку он может закрыть сразу две позиции: на краю защиты и нападения. Дмитрия спокойно можно было брать, ведь он ощутимо прогрессирует в «Локомотиве».

— Вратарская линия считалась самой сильной, ведь за место в основе боролись голкиперы «Краснодара» и «Спартака» Матвей Сафонов и Александр Максименко. Как скажется на последнем отсутствие конкурента?

— Конечно, если бы Сафонов был здоров, он занял бы место на последнем рубеже. Некоторые вратари любят конкуренцию, других она заставляет нервничать. Поэтому в какой-то степени даже хорошо, что Максименко оказался безальтернативным первым номером команды — это избавит Александра от лишних переживаний. Нужно спокойно выходить и показывать свой уровень. А то, что он сильнее Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», даже не обсуждается.

— За пару центральных защитников Игорь Дивеев — Роман Евгеньев можно не волноваться?

— Да, но есть одна проблема: хорошей скорости у обоих нет и в помине. Знаю, о чём говорю, поскольку работал с Игорем и Романом в юношеской сборной 1999 года рождения. По этой причине высоко, тем более с французами, сборная России играть точно не будет. Как раз у трёхцветных все исполнители в линии атаки невероятно быстры. Так что Дивееву и Евгеньеву придётся перестраховываться. Маслов в роли третьего центрального защитника? Галактионов — не приверженец этой схемы. Зная, как работает Михаил, уверен, он продолжит делать ставку на расстановку 4 — 2 — 3 — 1. Собственно, под неё и подобраны исполнители, например, Иван Обляков и Наиль Умяров в опорной зоне.

— Может ли Россия сыграть с Францией в три опорных полузащитника, учитывая наличие в команде Даниила Куликова, который уже незаменим в «Локомотиве»?

— Думаю, он как раз и составит компанию Облякову и Умярову. Эти ребята доказали свою состоятельность в Премьер-лиге, хотя, возможно, Галактионов по тренировочному процессу поймёт, что место одного из них займёт другой человек. Вопрос в том, как тренер повернёт данную тройку.

— В преддверии Евро сборная осталась без одного из своих ключевых исполнителей — Константина Кучаева. Кто заменит его на позиции десятки?

— На мой взгляд, чуть выше расположится Обляков, поскольку он обладает и качественной передачей, и поставленным ударом. В таком случае руки у него окажутся развязаны, оборонительной работе надо будет посвящать минимум времени. Да, в ЦСКА он действует в опорной зоне, но мы прекрасно понимаем, что Иван не является типичным разрушителем, как Понтус Вернблум. Напротив, он созидатель с хорошей левой ногой.

— Слева в обороне больше шансов сыграть у Наира Тикнизяна или Данила Кругового?

— Кругового знаю не очень хорошо, а с Тикнизяном работал. Это футболист с хорошей левой ногой, который даёт большой объём работы. Собственно, в клубе он практически всегда играл на краю защиты. Выбор предстоит сделать Галактионову, ведь он посмотрит на подопечных в тренировочном процессе и получит на руки все данные об их состоянии. Но, конечно, тот факт, что оба сидят в клубах на скамейке, не радует, поскольку каждый футболист должен получать игровую практику хотя бы раз в неделю. По этой причине не исключаю вариант, при котором в матчах с Данией и Исландией в оборону опустится номинальный полузащитник Александр Ломовицкий, а выше останется Даниил Лесовой. Но скорее эту позицию всё же закроет Тикнизян.

— Арсена Захаряна вызвали в молодёжную сборную в возрасте 17 лет. На ваш взгляд, Галактионов может довериться ему? Или тренер сделал шаг на перспективу?

— А почему нет, если мальчик четыре игры подряд в РПЛ провёл очень ярко. И пригласили его не для знакомства. Раз Галактионов вызвал Арсена, значит, рассчитывает на него. А если он на тренировках покажет, что сильнее конкурентов, то будет выходить на поле. Сложно сказать, сможет ли Захарян заменить Кучаева на позиции десятки. Мне больше понравилось, как он выглядел справа в атаке.

— Вызов в сборную в последний момент получил ещё один динамовец — Константин Тюкавин. Насколько таким юным футболистам тяжело на молодёжных турнирах?

— Физически они рискуют оказаться слабее большинства соперников. Показателен пример Дмитрия Хомухи, который привёл сборную России 1996 года рождения к победе на чемпионате Европы среди юношей U17 и к серебряным медалям первенства континента U19. Далее он взял своих подопечных в молодёжку, но там провалился, поскольку его футболисты банально оказались младше оппонентов. В футболе всё-таки многое решает борьба и скорость. Но команда Галактионова не состоит из одних 17-летних. И если Захарян на равных рубится с мужиками в РПЛ, у него не должно возникнуть проблем на Евро.

— Удивляет, что даже в заявке не оказалось Константина Марадишвили, который регулярно попадает в основной состав ЦСКА?

— В линии полузащиты у Галактионова хватает хороших футболистов, но по Марадишвили вопросы остаются, ведь в текущем сезоне он практически не выпадает из основы армейцев. Каждый тренер делает выбор, в том числе исходя из вопросов командной химии, гармонии. На первый план иногда выходят чисто человеческие качества. Галактионов возглавляет сборную 1998 года рождения с 2014-го и хорошо знает футболистов. Тренеру нужно просто довериться.

— С появлением Захаряна на правом фланге атаки могут сыграть сразу три футболиста. Кто из них, по-вашему, станет основным?

— На мой взгляд, всё предельно ясно. Эту позицию должен закрыть Денис Макаров. Он здорово играет в «Рубине» и даже превратился в одного из ключевых исполнителей казанцев, делает там результат. Да, в отборочном цикле он практически не выходил на поле, но в прошлом году Денис ещё и не смотрелся настолько ярко. Соответственно, Магомеду Шапи Сулейманову и Захаряну, скорее всего, придётся довольствоваться ролью запасных. Но не исключено, что Галактионов решит иначе и сделает основным футболиста «Краснодара», хотя глупо спорить, что на сегодняшний день Макаров сильнее. К сожалению, Сулейманов чаще остаётся на скамейке запасных.

— Получит ли свои игровые минуты Тюкавин, вызванный в последний момент вместо травмированного Кучаева?

— В линии атаки у Галактионова есть Фёдор Чалов и Вячеслав Грулёв. И тренер будет делать выбор в первую очередь между ними. Предположу, что предпочтение будет отдано последнему, поскольку он весной регулярно попадает в основу «Динамо», тогда как его конкурент в ЦСКА остаётся на скамейке. Тюкавин дважды удачно вышел на замену и забил три мяча, но всё же не проводит на поле по 90 минут и не делает в команде погоду.

— Но именно Чалов, а не Грулёв всегда был основным нападающим молодёжки. Неужели тренер из-за небольшого спада посадит своего лидера в запас?

— Мы же исходим из спортивного принципа. Если одна машина в настоящий момент едет, а другая стоит, какую следует выбрать? Фёдор — хороший нападающий, но сейчас у него не лучший период, он практически не играет, а Грулёв находится в тонусе.

— «Динамо» весной одержало четыре победы в пяти матчах, а в линии атаки ярко смотрятся как раз Грулёв, Лесовой и Захарян. Может ли Галактионов сделать ставку на Евро на это клубное звено?

— Я не могу сказать, что бело-голубые так уж здорово играют после возобновления сезона. Да и занимают они шестое место, а не борются за чемпионство. В молодёжной сборной уже есть свой костяк. Так или иначе, всё будет зависеть от тренировочного сбора в преддверии Евро.

— Иван Игнатьев вовсе не попал заявку, хотя долгое время считался звездой юношеских и молодёжной сборных. Не стоило его взять на чемпионат хотя бы в роли старожила коллектива?

— Он не заслужил поездку на Евро. Поймите, Иван не играет в «Рубине» совсем. Точнее, слово «играть» к его ситуации неприменимо — пребывает. Полгода он не демонстрирует тот футбол, который должен показывать нападающий его уровня, не забивает. Неудивительно, что Леонид Слуцкий делает выбор в пользу опытного Джордже Деспотовича. Можно в юношеской сборной быть звездой, а на взрослом уровне исчезнуть. Таких примеров масса. С чем связан регресс Сулейманова? Тут лучше спросить у него. Но, к сожалению, бывает так, что молодые футболисты год феерят, пока их никто не знает, а потом растворяются.