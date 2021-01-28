СМИ: «Вест Хэм» интересуется вратарём «Спартака» Максименко

Английский «Вест Хэм» интересуется голкипером московского «Спартака» Александром Максименко.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, «Вест Хэм» находится в поиске перспективного вратаря, готового уже сейчас бороться за место в стартовом составе. В настоящее время в составе лондонской команды находятся три возрастных голкипера: Лукаш Фабяньски (35 лет), Даррен Рэндолф (33) и Дэвид Мартин (35). Приоритетом для «Вест Хэм» являются футболисты из чемпионата Италии, но клуб также обращает внимание на рынок Восточной Европы.

В сезоне-2020/21 22-летний Максименко провёл за «Спартак» 20 матчей и пропустил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что испанское издание AS высоко оценило вратарские навыки Максименко.