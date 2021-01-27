Испанское издание AS высоко оценило вратарские навыки Максименко

Испанское издание AS выпустило материал, который посвящён голкиперу московского «Спартака» Александра Максименко.

Автор статьи отметил, что 22-летний вратарь провёл уже почти 100 матчей в составе красно-белых и рассматривается как первый номер сборной России на ближайшие десять лет.

«Если «Реал» и «Атлетико» уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, не исключено, что рано или поздно другой европейский топ-клуб выложит на стол много евро, чтобы приобрести Максименко», — говорится в материале AS.

В статье отметили, что россиянин обладает невероятными реакцией и ловкостью и способен вытаскивать любые мячи.

Максименко является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл 20 матчей и пропустил 22 мяча.

Ранее в «Спартаке» сообщили о продлении контракта с тренером по физподготовке.