Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии WhoScored.

Символическая сборная игроков РПЛ по итогам тура опубликована на сайте портала.

Макаров получил за игру с «Уфой» оценку 9,0.

В символическую команду также вошли Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Артём Дзюба (все — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Филипп Уремович, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия (все — «Рубин»), Юрий Газинский («Краснодар»), Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано (оба — «Локомотив»).

Раннее Михаил Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро.