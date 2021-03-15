Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии WhoScored.
Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
  • РИА Новости

Символическая сборная игроков РПЛ по итогам тура опубликована на сайте портала.

Макаров получил за игру с «Уфой» оценку 9,0.

В символическую команду также вошли Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Артём Дзюба (все — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Филипп Уремович, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия (все — «Рубин»), Юрий Газинский («Краснодар»), Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано (оба — «Локомотив»). 

Раннее Михаил Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро.

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