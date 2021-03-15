Макаров признан лучшим футболистом 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
- РИА Новости
Символическая сборная игроков РПЛ по итогам тура опубликована на сайте портала.
Макаров получил за игру с «Уфой» оценку 9,0.
В символическую команду также вошли Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Артём Дзюба (все — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Филипп Уремович, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия (все — «Рубин»), Юрий Газинский («Краснодар»), Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано (оба — «Локомотив»).
Раннее Михаил Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро.