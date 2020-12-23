Отказ от сложных прыжков и проблемы со стабильностью: как изменились Трусова, Щербакова и Косторная в новом сезоне

В сезоне-2019/20 фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная радовали болельщиков исполнением сложнейших прыжков и образцовым катанием. Но в новом сезоне все трое сделали шаг назад, выступая менее стабильно, чем раньше. Накануне чемпионата России в Челябинске RT анализирует, как изменились призёрки двух последних национальных первенств.

Александра Трусова

В отличие от Анны Щербаковой и Алёны Косторной, Александра Трусова в этом сезоне смогла выступить на трёх турнирах. Она выиграла два этапа Кубка России, но затем неудачно выступила на российском этапе Гран-при. Ученица Евгения Плющенко заняла четвёртое место и не попала на пьедестал почёта впервые с 2017 года, когда тоже стала четвёртой на первенстве России среди юниоров.

В этом сезоне Трусова, так же как и раньше, делает ставку на четверные прыжки в произвольной программе. Иногда они ей помогают отыгрывать отставание после коротких прокатов, а иногда ошибки на них приводят к очень неприятным последствиям.

Правда, Трусова уже не заявляет сразу пять четверных прыжков, как в прошлом сезоне. На последних двух стартах 16-летняя фигуристка старалась выполнить один и тот же набор элементов — сольные сальхов, лутц и тулуп в начале, а во второй половине тулуп в связке с ойлером и тройным сальховом. Если Трусовой удаётся выполнить хотя бы два прыжка чисто, это становится хорошим подспорьем для положительного итогового результата. Однако если падений становится слишком много, это приводит к провалу.

К более или менее стабильным прыжкам Трусовой можно отнести только тулуп. На нём она падала в двух случаях из шести. Удачная попытка сальхова была всего одна из двух, а лутца — одна из трёх. Четверные флип и риттбергер спортсменка пока не рискует добавлять в свою программу. Отсутствие флипа, который раньше у Трусовой получался, объясняется легко: техника его исполнения претерпела изменения. В короткой программе она ещё ни разу при исполнении прыжка в три оборота не оттолкнулась с ясного ребра и всегда лишалась за это хорошей надбавки. Та же самая проблема вынудила Трусову ненадолго отказаться от тройного флипа в произвольной программе, но на этапе Гран-при она наконец-то выполнила этот элемент без претензий со стороны судей.

Этот сезон Трусовой отличается от предыдущего безуспешными попытками исполнить тройной аксель в короткой программе чисто. Он мог бы помочь ей ликвидировать отставание, которое всегда возникает после первого дня соревнований, и снизить зависимость от четверных прыжков. Если бы новый элемент Трусова исполнила на этапе Гран-при в Москве, то стала бы призёром соревнований. Однако пока что она ошибается на приземлении или вовсе падает.

При переходе Трусовой от Этери Тутберидзе к Плющенко болельщики и эксперты надеялись, что спортсменка подтянет оценку за компоненты. Однако пока что существенного прогресса в этом она не добилась. Если в короткой программе у неё ещё был незначительный подъём, то сорванные произвольные программы вынуждали судей оценивать её «Ромео и Джульетту» всё ниже и ниже. Также акцент Трусовой на четверных прыжках не позволяет ей добирать максимальные баллы за дорожки шагов и вращения — на четвёртый уровень её дорожки шагов судьи оценили всего один раз.

Анна Щербакова

Анна Щербакова выходила на лёд в последний раз довольно давно — она выступала только на этапах Кубка России в сентябре и октябре, одерживая на них победы. Действующая чемпионка России была заявлена на Rostelecom Cup, но в последний момент снялась из-за болезни. От поездки в Челябинск она не стала отказываться, несмотря на последствия перенесённой пневмонии.

В этом сезоне техническая начинка короткой программы Щербаковой осталась неизменной. Она исполняет двойной аксель, затем пробует тройной флип, а коронным элементом во второй половине является каскад лутц — риттбергер. Серьёзных нареканий короткий прокат спортсменки пока не вызывал, если не считать третий уровень дорожки шагов в Сызрани и сорванный последний прыжок в Сочи, который стоил ей около пяти баллов.

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В компонентах же Щербакова прибавила значительно. На этапах Кубка России они составляли 37,20 и 37,44 балла. Если сравнивать с прошлогодним первенством страны и делать поправку на домашнее судейство, то ученица Этери Тутберидзе выигрывала у самой себя больше балла. В протоколах Щербаковой теперь крайне редко можно встретить оценки ниже девяти, чем раньше могла похвастаться только Алёна Косторная.

Зато произвольную программу Щербакова заметно упростила. Фирменный четверной лутц, который она исполняла даже в каскаде с тройным тулупом, больше не входит в её арсенал. Теперь она начинает прокат с четверного флипа, который стал получаться гораздо лучше по сравнению с прошлым сезоном. Но отсутствие лутца и его замена двойным акселем привели к потере около 15 баллов в технической базе.

Также Щербаковой пока не удавалось сохранить силы и концентрацию на вторую половину проката и пройти её безошибочно, а ведь там она обычно показывает два важных каскада, по базовой стоимости соизмеримых с четверными прыжками. Зато в компонентах она продолжает держать марку и вызывать у судей только восхищение.

Несмотря на то что Щербакова без лутца стала набирать намного меньше баллов, чем раньше, её катание при этом стало гораздо стабильнее. Она не допускала падений, небольшие ошибки вполне можно было списать на начало сезона, а художественная часть сразу пришлась по вкусу судьям. Если чемпионке России удастся всё-таки вернуть свой любимый прыжок, она станет гораздо более совершенной версией самой себя.

Алёна Косторная

Алёна Косторная не сможет выступить в Челябинске из-за последствий заражения коронавирусом. Но это не повод не вспомнить, как чемпионка Европы выступала в этом сезоне и с чем собиралась ехать на первенство страны. В этом сезоне она не одерживала побед, став второй на этапе Кубка России в Казани и на Rostelecom Cup.

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В случае Косторной сразу бросается в глаза отсутствие тройного акселя. Этот прыжок позволял ей в прошлом успешно конкурировать с Трусовой и Щербаковой, даже когда они избегали серьёзных ошибок. Но после перехода к Плющенко и с началом нового сезона Косторная пока отложила в сторону свой коронный элемент, хотя в прошлом году выполняла его с невероятной лёгкостью.

Отсутствие тройного акселя сразу снизило техническую оценку Косторной в короткой программе примерно на пять-шесть баллов. При этом остальные прыжки судьи стали оценивать хуже, чем раньше. В прошлом сезоне практически невозможно было представить, чтобы кто-то ей поставил оценку ниже двойки, сейчас же таких примеров очень много. По компонентам Косторная тоже слегка сдала — дома арбитры оценивают её почти так же, как год назад на международных стартах.

На произвольной программе исчезновение тройного акселя тоже сильно сказалось. В прошлом сезоне Косторная ни разу не набирала ниже 150 баллов за второй прокат. Теперь же — ни разу выше. Сейчас можно повторять в программе и тройной флип, и тройной лутц, что раньше было запрещено, но это всё равно не является достаточной компенсацией. Особенно в условиях, когда на этих прыжках фиксируют недокруты.

В результатах Алёны также вызывает тревогу оценка за дорожки шагов и вращения. Если в коротких программах она получает за них максимальные уровни сложности, то в произвольных судьи уже трижды давали ей даже не третий, а второй уровень. Для такой прекрасной фигуристки, как Косторная, эта потеря даже неприятнее, чем исчезновение тройного акселя.

Конечно, восстановить дорожки и вращения гораздо проще, и к чемпионату России она точно бы этого добилась, но пока приходится констатировать, что за прошедший сезон Косторная сделала больший шаг назад по сравнению с другими участницами прославленного трио. Если в случае Трусовой и Щербаковой можно отмечать некоторые позитивные изменения, такие как попытка вставить тройной аксель или уверенное исполнение четверного флипа, то чемпионка Европы пока ни в чём не прибавила, а доказать, что это не так, она в ближайшее время, к сожалению, не сможет.