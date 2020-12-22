Чемпион мира в танцах на льду не видит существенной разницы между Трусовой и Валиевой

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение, что не видит большой разницы в выступлениях Камилы Валиевой и Александры Трусовой.
Чемпион мира в танцах на льду не видит существенной разницы между Трусовой и Валиевой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Трусова или Валиева? Не знаю. У девочек, как и у всех одиночников, принцип один: отпрыгал все свои прыжки — программа шедевральная, гениальная. Упал где-то — программа никуда не годится. Хотя, на мой взгляд, все нынешние одиночницы приблизительно одинаковы. Кто больше и качественнее напрыгает — тот и выиграет», — заявил Ставиский RT.

Ранее он высказал мнение, что Этери Тутберидзе не смогла бы тренировать в Европе из-за своей жёсткости.

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