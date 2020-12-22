Ставиский считает, что Тутберидзе не смогла бы тренировать в Европе из-за своей жёсткости

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла бы проявить себя в Европе из-за подхода к работе.

«Тутберидзе или Алексей Мишин? Это разные фигуры. Как сказал в своё время один из журналистов, сравнивая Мишина и Тарасову, если Алексей Николаевич — прекрасный повар, то Татьяна Анатольевна — прекрасный официант. Так же и здесь: Тутберидзе — это же не человек, который ставит спортсменам прыжки. Но она — прекрасный руководитель. Хоть и своеобразный в своём подходе к процессу. Она жёсткая, иногда слишком. В Европе, может быть, её не приняли бы вообще. Но она даёт результаты. Все её девочки постоянно рвутся к победе и выигрывают. Я, например, Тутберидзе очень сильно уважаю — именно как организатора. Очень важно, когда человек может найти лёд, хореографов, специалистов, способных поставить прыжки, объединить их единой целью», — заявил Ставиский RT.

Ранее он выразил уверенность, что Медведева ещё не накаталась.