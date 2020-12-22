Чемпион мира в танцах на льду уверен, что Медведева ещё не накаталась

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение о будущем Евгении Медведевой в спорте.
Чемпион мира в танцах на льду уверен, что Медведева ещё не накаталась
  • РИА Новости

«С одной стороны, конечно, лучше уходить из спорта на пике, победителем. Но, если ты стал победителем в 15 лет, уходить очень обидно. Просто понимаешь значительно позже, что именно ты потерял. Посмотрите на ту же Женю Медведеву. Видно, что она не накаталась. У неё только осознанная жизнь в фигурном катании началась, и видно, что ей хочется ещё. Покататься в спорте, повариться в этом, поадреналинить, посоревноваться. В этом же главный кайф. Мы с Албеной очень сильно скучаем по соревнованиям, до сих пор. Нам не хватает этого адреналина», — рассказал Ставиский RT.

Ранее он рассказал, какие правила в соревнованиях танцевальных дуэтов хотел бы изменить.

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