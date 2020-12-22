Ставиский о фигуристах: да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну возьмите вы что-нибудь другое

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, какие правила в соревнованиях танцевальных дуэтов он хотел бы изменить.
Ставиский о фигуристах: да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну возьмите вы что-нибудь другое
  • РИА Новости

«Перестал бы так сильно заморачивать людей в поддержках. Те вещи, которые танцоры делали раньше, были реально интересными. И в плане идей, и в плане позиций. Сейчас же идёт сплошная акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд». Не успел взять партнёршу в одну позицию, тут же перевернул в другую, в третью. Крутят девочек, через голову, через ноги, через руки. Как в цирке. И уже, честно говоря, никто этим не может никого удивить», — рассказал Ставиский в интервью RT.

Он отметил, что фигурное катание даже перестаёт быть шоу, поскольку для спортсменов на первый план выходит задача проехать программу и чисто сделать все элементы.

«На хореографию, на постановку многие, грубо говоря, забили. Даже в подборе музыки. «А давайте возьмём «Кармен»? Да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну возьмите вы что-нибудь другое! Или сделайте постановку, как сделали в своё время паре Вирчу — Мойр, чтобы всем это запомнилось, чтобы все ахнули», — добавил Ставиский.

Ранее он раскритиковал программы Пападакис и Сизерона.

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