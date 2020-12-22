Чемпион мира в танцах на льду раскритиковал программы Пападакис и Сизерона

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение о феномене французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, являющихся лидерами в соревнованиях танцевальных дуэтов на протяжении последних лет.
Чемпион мира в танцах на льду раскритиковал программы Пападакис и Сизерона
  • РИА Новости

«Когда они выиграли свой первый сезон, я не то что был поражён их произвольной программой, но она мне очень понравилась. Там была какая-то невероятная слитность, кантиленность, как любит говорить Татьяна Тарасова. Но потом я посмотрел внимательно все позиции, шаги и понял, что там ничего нет. Когда Пападакис — Сизерон появились и начали побеждать, их, если помните, постоянно сравнивали с Тессой Вертью и Скоттом Мойром (трёхкратные олимпийские чемпионы — RT). Хочу сказать, что любую программу французов канадцы прокатали бы не хуже при минимальном количестве тренировок. А вот то, что делали на льду Вертью — Мойр, Пападакис — Сизерон не сумеют повторить никогда в жизни», — рассказал Ставиский RT.

Он отметил что говорит не столько о сложности элементов, сколько о переходах между этими элементами.

«То, что в фигурном катании называется transitions. Пападакис — классная фигуристка, умеющая сливаться с партнёром, как хамелеон. Но именно она постоянно подстраивается под него, именно она несёт его на протяжении всего танца, как ту самую хрустальную вазу. Иначе говоря, всячески способствует тому, чтобы Гийом мог показать свои лучшие качества. Партнёр же занят исключительно тем, что демонстрирует сам себя. И катают французы, если рассуждать глобально, одну и ту же программу. Просто под разную музыку. Для меня это немножко странно», — пояснил Ставиский.

Ранее он рассказал о своих взаимоотношениях с партнёршами и ролях в дуэтах.

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