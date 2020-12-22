Ставиский: в своё время нам твердили, что партнёрша — хрустальная ваза, а партнёр — подниматель кобыл
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«Я в большей мере муштровал партнёров — никогда не умел закрывать глаза на их косяки. В танцах роль партнёра невероятно велика, он должен быть стабильной основой, техническим лидером. Условно говоря, девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной. Как в своё время твердили нам самим: партнёрша — хрустальная ваза, партнёр — подниматель кобыл. Если мужчина зыбкий, то женщина ни черта не сделает ни в поддержках, ни в катании», — рассказал Ставиский RT.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию.