Ставиский: в своё время нам твердили, что партнёрша — хрустальная ваза, а партнёр — подниматель кобыл

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал о своих взаимоотношениях с партнёршами и ролях в дуэтах.

«Я в большей мере муштровал партнёров — никогда не умел закрывать глаза на их косяки. В танцах роль партнёра невероятно велика, он должен быть стабильной основой, техническим лидером. Условно говоря, девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной. Как в своё время твердили нам самим: партнёрша — хрустальная ваза, партнёр — подниматель кобыл. Если мужчина зыбкий, то женщина ни черта не сделает ни в поддержках, ни в катании», — рассказал Ставиский RT.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию.