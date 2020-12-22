В Челябинске хотят провести чемпионат Европы по фигурному катанию

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Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о желании провести в регионе чемпионат Европы по фигурному катанию.
В Челябинске хотят провести чемпионат Европы по фигурному катанию
  • Reuters

«У нас есть большие амбиции и желание провести, например, чемпионат Европы. Другое дело, все видят, какая ситуация складывается в мировом спортивном сообществе по отношению к России. Но если нам дадут такое право, то я могу сказать, что мы будем очень благодарны и ISU, и ФФККР. Конечно, проведём этот турнир на высоком уровне», — приводит слова Евдокимова Sport24.

Он отметил, что в 2011 году отстаивал желание Челябинска провести чемпионат Европы по дзюдо, и в итоге это удалось сделать, а в последующем в городе прошёл и чемпионат мира.

«Так же и с фигурным катанием. Думаю, мы способны принять крупный турнир. У нас есть большое желание. А будет ли возможность, будут ли реальные шансы, зависит от того, какая сегодня в целом ситуация в мировом спорте по отношению к России. Всегда нужно замахиваться на большие форматы», — добавил заместитель губернатора.

Чемпионаты Европы по фигурному катанию проходили в России в 2018 году, тогда соревнования состоялись в Москве.

Ранее в ISU заявили, что не видят препятствий к участию российских фигуристов в ЧМ.

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