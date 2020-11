Аллигатор на поле для гольфа и граффити Нурмагомедовых в Дербенте: околоспортивные события недели

В Дербенте появилось десятиметровое граффити в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца, а в «Куньлуне» впервые в истории КХЛ сервисменом была назначена женщина. Теннисистка Наоми Осака снялась в ролике против расовой дискриминации, экс-фигуристка Наталья Бестемьянова пожаловалась на пенсию, а на поле для гольфа во Флориде вышел огромный аллигатор. Эти и другие околоспортивные события недели — в материале RT.

Экс-капитан «Рубина» Харламов получил тюремный срок

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего защитника «Рубина» Сергея Харламова к 12 годам колонии общего режима. Он оказался причастным к организации финансовой пирамиды.

После завершения карьеры в 2004 году футболист занимался предпринимательской деятельностью, рассчитывая разбогатеть и даже попасть в список Forbes. Но в марте 2015 года его арестовали по обвинению в финансовых махинациях. Сначала экс-спортсмен находился под домашним арестом, но спустя год был помещён в следственный изолятор, где содержался на протяжении четырёх лет. Благодаря этому в колонии ему предстоит провести около трети срока.

В активе Харламова нет серьёзных спортивных достижений. Однако болельщики «Рубина» со стажем помнят, как с 1999 по 2004 год он выводил команду на поле в качестве капитана. По признанию защитника, завершить карьеру его вынудил конфликт с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

Олимпийскому чемпиону по хоккею грозит 10 лет тюрьмы

Серьёзное уголовное наказание грозит ещё одному прославленному спортсмену. Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии Роман Чехманек обвиняется в махинациях с недвижимостью. По сообщению СМИ, с 2011 по 2014 год он в общей сложности получил €570 тыс. Прокуратура обвиняет его в нелегальном заключении контрактов с целью получить имущественную выгоду и требует лишить свободы сроком на 10 лет.

Сам экс-вратарь отрицает свою вину, заявляя, что у него никогда не было намерений кого-либо ограбить. Ожидается, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться его дело, состоится в начале декабря.

После завершения карьеры выступавший в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз» голкипер занимался бизнесом. Но затем он решил вернуться в хоккей и в настоящий момент рассчитывает получить тренерскую лицензию.

В Дербенте появилось граффити в честь Нурмагомедова и его отца

В дагестанском Дербенте появилось десятиметровое граффити, посвящённое чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Автором первоначального изображения является художник Коде Абдо (творческий псевдоним Boss Logic), передавший значимость победы россиянина над американцем Джастином Гэтжи после утраты близкого человека. А пермяк Вячеслав Каменских перенёс его на стену многоэтажного дома по просьбе местных жителей в знак уважения знаменитому земляку.

Сам Нурмагомедов уже успел оценить портрет и даже поделился его фотографией в Instagram. А бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер отметил, что работа является данью уважения бойцу.

В Челябинске, напротив, произошёл неприятный инцидент с другим настенным портретом бойца ММА. Неизвестные закрасили его чёрной краской и оставили надпись «Не наш герой». Можно предположить, что акт вандализма стал ответом на предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить Хабибу звание Героя России.

Произошедшее прокомментировал дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов. По его мнению, речь не идёт о провокации.

«Всё должно быть по закону. Как гласит закон — так и должно быть. Кому-то герой, а кому-то — нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб — спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Осака снялась в ролике против расизма

За последние несколько месяцев японская теннисистка Наоми Осака стала одной из самых ярых активисток в спортивном мире. Она отказывалась выходить на матчи в знак протеста против полицейского насилия, рассказывала о жертвах произвола сотрудников правопорядка и призывала защищать права темнокожих.

На этот раз она приняла участие в рекламной кампании известной фирмы Beats by Dr. Dre, специализирующейся на производстве наушников и аудиосистем. Посыл ролика под названием You Love Me заключается в том, что многие люди положительно относятся к культуре темнокожих, при этом проявляя расизм по отношению к её представителям.

«Вам нравится, как я выгляжу: мои волосы, эта кожа. Но я сам? Нет. Мы не существуем. Мы вынуждены выживать. И мы продолжаем бороться. Мы продолжаем играть, пока мир полыхает, и правила этой игры никак не назвать справедливыми», — говорится в клипе.

Помимо Осаки в нём снялись и другие известные личности, включая американского гонщика NASCAR Буббу Уоллеса. В июне нынешнего года он оказался в центре скандала после того, как заявил, что в его боксе появилась верёвка с петлёй.

К слову, по признанию теннисистки, её впечатлило, что компания поднимает проблемы расового неравенства.

В КХЛ начала работать первая сервисвумен

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) произошло историческое событие. Сервисменом китайского «Куньлуня Ред Стар» назначена Стефани Кляйн. Она заменила заболевшего Дмитрия Сафонова и стала первой в истории женщиной, отвечающей за экипировку в мужской профессиональной команде.

Девушка призналась, что хоккейная форма привлекала её ещё в детстве, когда она сама выходила на лёд в качестве вратаря. В последнее время она работала сервисменом в двух клубах Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), хотя в Канаде уже помогала мужским командам, выступавшим на университетском уровне.

Интересно, что больше всего ей нравилась клюшка обладателя Кубка Стэнли Алексея Ковалёва, в настоящий момент занимающего пост главного тренера «Куньлуня».

«Думаю, ещё до конца это не осознала (что стала первой женщиной-сервисменом в профессиональной лиге. — RT). Может быть, это случилось, когда я посмотрела на свой телефон после игры, и не знала, что делать со всеми сообщениями! Было приятно получить письма от такого количества людей со всех концов света. Просто надеюсь, что это будет продолжаться, и подобные вещи больше не будут чем-то особенным», — цитирует Кляйн сайт КХЛ.

Аллигатор вышел на поле для гольфа

Дикие животные нередко становятся непрошеными гостями на полях для гольфа. В разное время на газонах были замечены лисы, кенгуру, кролики и даже жирафы. Но гольф-клуб «Валенсия» во Флориде посетил один из самых необычных гостей. Посетители запечатлели аллигатора огромных размеров, пересекавшего лужайку по направлению к водоёму. К счастью, в этот день шёл дождь и на поле не было спортсменов.

Шокированные пользователи социальных сетей сравнили аллигатора с динозаврами, Годзиллой и другими персонажами фантастических фильмов. Стоит отметить, что во Флориде такие аллигаторы встречаются достаточно часто. Они обитают в местных болотах и нередко выходят на поля для гольфа. Один из них, за свои размеры получивший прозвище Голиаф, некоторое время назад стал визитной карточкой клуба в Энглвуде.

Un énorme alligator a été vu en #Florida durant l'ouragan #Eta#HurricaneEta



C'est du bon bestiau à ce stade là . pic.twitter.com/LmkUBl5VzX — 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐏𝐨𝐮𝐭𝐢𝐧𝐞 (@patrondukremlin) November 12, 2020

Бестемьянова пожаловалась на пенсию

Широкий резонанс вызвало участие олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Бестемьяновой в программе «Секрет на миллион». В его рамках она рассказала о размере пенсии. По её словам, она составляет около 85-90 тыс. рублей.

«У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо этой пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда», и это позволяет меньше платить за свет, электричество, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе», — рассказала Бестемьянова в эфире программы «Секрет на миллион».

Экс-фигуристка пояснила, что общая сумма состоит из обычной пенсии и прибавки для олимпийских чемпионов, введённой по инициативе Вячеслава Фетисова.

Разумеется, многих удивила и даже возмутила фраза о том, что Бестемьяновой этого мало. Некоторые пользователи интернета напомнили, сколько составляет «обычная» пенсии, другие же посоветовали ей сократить расходы.