Министр спорта прокомментировал послабления для спортсменов при выезде за границу

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал постановление правительства, упростившее правила выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей, а также других специалистов в области физической культуры.

«Спортсменам сборных команд России необходима постоянная соревновательная практика. Из-за пандемии коронавируса многие международные соревнования отменены, каждый старт приобретает особо важное значение. Новые правила выезда за границу российских спортсменов и других деятелей физической культуры упростят процесс участия наших национальных команд, в частности, в международных турнирах грядущего зимнего сезона. Задача Минспорта — создать все условия как для комфортной подготовки спортсменов, так и для возможности выступать на соревнованиях. При этом приоритетом остаётся здоровье спортсменов и специалистов, потому на всех стартах важно соблюдать меры безопасности, чтобы максимально защитить участников соревнований в условиях пандемии», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее правительство России упростило порядок выезда спортсменов за границу.