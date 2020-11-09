Правительство России упростило порядок выезда спортсменов за границу
- РИА Новости
Российские спортсмены, тренеры, судьи, а также другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощённым правилам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ограничения на проезд для этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России будут сняты.
Ранее Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов.