Правительство России упростило порядок выезда спортсменов за границу

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Правительство России упростило порядок выезда отечественных спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.
Правительство России упростило порядок выезда спортсменов за границу
  • РИА Новости

Российские спортсмены, тренеры, судьи, а также другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощённым правилам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ограничения на проезд для этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России будут сняты.

Ранее Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов.

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