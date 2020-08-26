Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в государство для иностранных тренеров и спортсменов.
Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ограничения на въезд в Россию действовали из-за коронавируса, в связи с которым тренеры и спортсмены могли приезжать в страну только на основании трудового договора.

Ранее ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом.

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