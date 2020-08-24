Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом
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- globallookpress.com
«Подтверждаю, что заболел коронавирусом. У меня нет симптомов. Я на карантине», — сказал Болт в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.
По сообщению СМИ, 21 августа Болт был на вечеринке, посвящённой дню его рождения. На торжестве присутствовали множество гостей, в том числе полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и хавбек немецкого «Байера» Леон Бейли. Результаты теста спринтера стали известны 23 августа.
Ранее стало известно, что УЕФА обсудит сохранение изменённого из-за коронавируса формата плей-офф еврокубков.