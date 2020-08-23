УЕФА обсудит сохранение изменённого из-за коронавируса формата плей-офф еврокубков

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация обсудит возможность сохранения нового формата плей-офф клубных турниров, используемого для доигровки прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции сезона.

«Система с одной игрой кажется мне более интересной, чем система с двумя встречами. Это одна из положительных вещей, которые были привнесены благодаря пандемии. У нас не было другого варианта, кроме как использовать эту систему. Оказалось, что такая система даже лучше», — приводит слова Чеферина The Associated Press.

Он подчеркнул, что такой формат очень сложно удобно разместить в календаре сезона.

«Но людям понравилось смотреть матчи, в которых решается всё и где каждый клуб может одержать победу. Мы рассмотрим эту идею на будущее. В сентябре или октябре мы серьезно подумаем над этим», — добавил глава УЕФА.

В нынешнем сезоне, начиная со стадии 1/4 финала, плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы проходили в формате «Финал восьми», и победители в парах определялись по итогам одного матча.

Ранее Ханс-Дитер Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол с ПСЖ в финале Лиги чемпионов.