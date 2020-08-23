Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы собираемся сыграть свой лучший матч, сыграть в наш лучший футбол. Только в том случае, если мы сумеем это сделать, если мы сыграем на сто процентов, то у нас получится выиграть эту встречу. Они пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире. Это означает, что их защита работает так же, как и их нападение. У нас есть план на матч, надеюсь, мы сможем его реализовать», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 между ПСЖ и «Баварией» состоится в Лиссабоне на «Эстадио Ла Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Томас Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.