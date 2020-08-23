Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ

Короткая ссылка
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
  • Reuters

«Мы собираемся сыграть свой лучший матч, сыграть в наш лучший футбол. Только в том случае, если мы сумеем это сделать, если мы сыграем на сто процентов, то у нас получится выиграть эту встречу. Они пропустили лишь пять голов в ЛЧ, меньше всех в турнире. Это означает, что их защита работает так же, как и их нападение. У нас есть план на матч, надеюсь, мы сможем его реализовать», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 между ПСЖ и «Баварией» состоится в Лиссабоне на «Эстадио Ла Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Томас Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить