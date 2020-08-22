Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Сейчас они набрали уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед игроки и опытные участники турнира. Я много общаюсь с Кейлором Навасом, также у нас есть Анхель Ди Мария и Неймар, уже выигрывавшие это соревнование. У «Баварии» есть небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Но подобное преимущество решающим не станет», – приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 между ПСЖ и «Баварией» состоится в Лиссабоне на «Эстадио Ла Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер рассказал, как ему играется в «Баварии» при Хансе Флике.