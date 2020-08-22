Мюллер рассказал, как ему играется в «Баварии» при Флике

Игрок «Баварии» Томас Мюллер в преддверии финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» высказался о наставнике своей команды Хансе-Дитере Флике.

По его словам, именно с тренером связаны причины изменения игрового стиля мюнхенцев. Кроме того, как подчеркнул Мюллер, Флик делает упор на общение.

«Лично меня вполне устраивает чёткая структура. Я вырос в этих схемах, ориентированных на прессинг. В «Баварии» мы всегда хотели доминировать. В какой-то степени это началось с Луи ван Гала. При Пепе Гвардиоле мы также доминировали и при отборе мяча. Вот почему я чувствую себя в этой роли очень комфортно, тем более что снова могу играть в центре. К счастью, мне удается показывать хороший футбол при Флике, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Ранее стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ».