Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов — 2020 между ПСЖ и «Баварией» на телеканале «Матч ТВ».

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Этот тандем комментаторов два года назад уже работал на финале Лиги Европы.

В день финала футбольный вечер на «Матч ТВ» стартует в 19:50 с программы «После футбола» с Георгием Черданцевым. После его окончания в 20:55 начнётся специальный выпуск программы «Все на футбол!», посвящённый Лиге чемпионов. Георгий Черданцев обсудит с гостями и экспертами предстоящий поединок.

Финал Лиги чемпионов — 2020 состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Время начала встречи — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Генич и Поленов прокомментируют финал ЛЕ «Севилья» — «Интер» на «Матч ТВ».