Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
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Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Этот тандем комментаторов два года назад уже работал на финале Лиги Европы.
В день финала футбольный вечер на «Матч ТВ» стартует в 19:50 с программы «После футбола» с Георгием Черданцевым. После его окончания в 20:55 начнётся специальный выпуск программы «Все на футбол!», посвящённый Лиге чемпионов. Георгий Черданцев обсудит с гостями и экспертами предстоящий поединок.
Финал Лиги чемпионов — 2020 состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Время начала встречи — 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Генич и Поленов прокомментируют финал ЛЕ «Севилья» — «Интер» на «Матч ТВ».