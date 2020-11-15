Бестемьянова пожаловалась на размер своей пенсии

Советская фигуристка, выступавшая в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что ей не хватает на жизнь пенсии 85—90 тыс. рублей.

«Есть какая-то пенсия общечеловеческая, а у олимпийских чемпионов — президентская или фетисовская. Когда нам её назначили, это было 15 тыс. рублей, однако тогда был совсем другой курс доллара. Она растёт, с инфляцией пенсия доросла уже до 60 тыс. рублей. Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это где-то тысяч 85—90. У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо пенсии, у меня есть звание «Ветеран труда», это позволяет меньше платить за коммунальные услуги. Есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это удобно. Может быть, и какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу», — заявила Бестемьянова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Ранее Коган прокомментировал решение ISU не проводить финал Гран-при в Китае.