Коган прокомментировал решение ISU не проводить финал Гран-при в Китае

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 в Китае.

«Насколько я знаю, речь идёт о том, что Пекин не сможет принять финал Гран-при именно в декабре. В декабре финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», — приводит слова Когана РИА Новости.

Изначально соревнования были запланированы на 10—13 декабря.

Ранее сообщалось, что ISU объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине.