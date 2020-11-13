Коган прокомментировал решение ISU не проводить финал Гран-при в Китае

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 в Китае.
Коган прокомментировал решение ISU не проводить финал Гран-при в Китае
  • Reuters

«Насколько я знаю, речь идёт о том, что Пекин не сможет принять финал Гран-при именно в декабре. В декабре финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», — приводит слова Когана РИА Новости.

Изначально соревнования были запланированы на 10—13 декабря.

Ранее сообщалось, что ISU объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

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