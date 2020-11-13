Коган прокомментировал решение ISU не проводить финал Гран-при в Китае
- Reuters
«Насколько я знаю, речь идёт о том, что Пекин не сможет принять финал Гран-при именно в декабре. В декабре финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», — приводит слова Когана РИА Новости.
Изначально соревнования были запланированы на 10—13 декабря.
Ранее сообщалось, что ISU объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине.