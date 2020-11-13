ISU объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ISU, организация рассматривает возможность проведения турнира в другой стране.
Кроме того, сообщается, что чемпионат мира по конькобежному спорту также не будет проводиться в Китае и, как и финал Гран-при по фигурному катанию, может быть перенесён в другую страну. При этом объявлено, что этап Кубка мира по шорт-треку в Пекине отменён окончательно.
Изначально финал Гран-при был запланирован на 10—13 декабря, чемпионат мира по конькобежному спорту — на 25—28 февраля 2021 года, а этап Кубка мира — на 18—20 декабря.
Ранее сообщалось, что фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве.