Фигуристы Синицина и Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что его подопечные не планируют сниматься с этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Вроде получше всё, Вика восстанавливается. Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, всё будет отлично, к Гран-при ребята готовятся, мы рвёмся в бой. Посмотрим, чем всё кончится, планов сниматься на данный момент нет», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он отметил, что решение об участии дуэта в заключительном в сезоне этапе Кубка России в Москве, который пройдет с 5 по 8 декабря, будет принято позднее.

Из-за травмы Синициной дуэт пропустил этапы Кубка России в Сочи и не сумел завершить выступления на этапе в Москве.

Московский этап серии Гран-при должен пройти с 20 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что, по мнению Константина Меньшова, Медведеву стоит допустить к ЧР по фигурному катанию без отбора.