Бывший капитан «Рубина» Харламов получил 12 лет колонии за создание финансовой пирамиды

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего футболиста «Рубина» Сергея Харламова к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии по делу о создании финансовой пирамиды и мошенничестве.

Об этом сообщает «Казанский репортёр». 47-летний Харламов был одним из руководителей кредитно-потребительского кооператива «РОСТ», который был создан в Казани в 2013 году. Суд признал организацию финансовой пирамидой, от которой пострадало порядка 3,5 тыс. человек. Общий ущерб составил 1,4 млрд рублей.

Харламов является воспитанником казанского футбола, он выступал за «Рубин» в 1992—1993 и 1997—2004 годах на позиции защитника.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии.