Футболист «Рубина» Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола. По результатам анализа, взятого 10 ноября, коронавирус выявлен у него и полузащитника «Коньяспора» Левана Шенгелии.
Заболевшие футболисты изолировались, в ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медицинской бригады.
Сборная Грузии готовится к матчам против Северной Македонии (12 ноября), Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября).
Ранее сообщалось, что Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус.