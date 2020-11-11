Футболист «Рубина» Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии

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Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Грузии.
Футболист «Рубина» Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола. По результатам анализа, взятого 10 ноября, коронавирус выявлен у него и полузащитника «Коньяспора» Левана Шенгелии.

Заболевшие футболисты изолировались, в ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медицинской бригады.

Сборная Грузии готовится к матчам против Северной Македонии (12 ноября), Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября).

Ранее сообщалось, что Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус.

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