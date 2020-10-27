Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах

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Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, когда планируется рассмотрение законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах.
Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

По словам Пайкина, которые передаёт ТАСС, рассмотрение законопроекта предварительно запланировано на ноябрь 2020 года.

Он отметил, что говорить о его принятии пока преждевременно.

«Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — добавил депутат.

Законопроект был принят депутатами в первом чтении в середине декабря 2019 года.

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