Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, когда планируется рассмотрение законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах.

По словам Пайкина, которые передаёт ТАСС, рассмотрение законопроекта предварительно запланировано на ноябрь 2020 года.

Он отметил, что говорить о его принятии пока преждевременно.

«Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — добавил депутат.

Законопроект был принят депутатами в первом чтении в середине декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за распитие алкоголя.