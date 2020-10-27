Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах
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По словам Пайкина, которые передаёт ТАСС, рассмотрение законопроекта предварительно запланировано на ноябрь 2020 года.
Он отметил, что говорить о его принятии пока преждевременно.
«Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — добавил депутат.
Законопроект был принят депутатами в первом чтении в середине декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за распитие алкоголя.