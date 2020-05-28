Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за распитие алкоголя

Известный в прошлом российский футболист Александр Беркетов поделился воспоминанием о том, как его вместе с Ильёй Цымбаларем выгнали из второй сборной России в 1999 году из-за употребления спиртных напитков на базе в Архангельском.

По словам спортсмена, игроки команды отмечали день рождения, выпили по пять кружек пива, но пьяными не были. До матча оставалось порядка четырёх дней. Беркетов и Цымбаларь вернулись в номер в 23:10 и встретились с тренером Сергеем Павловым.

«Он сразу понял, что мы чуть-чуть навеселе. Сказал только: «Идите спать, завтра разберёмся». Мы просто в номер пошли: Цыля первый, я — за ним. А с утра его вызвали. Он ещё смеялся: «Может, мне тренером сборной предложат поработать — Павлову помогать?» Но после разговора пришёл — стал вещи собирать. Я говорю: «Цыль, ты чего?» — «Сказали форму оставлять и валить». Тут и меня вызывают. «Подожди, наверное, и со мной такая же фигня». Пошёл к Павлову: «Так себя вести нельзя, до свидания!» Я спорить не стал: «Понял, виноват», — приводит слова Беркетова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%.