Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за распитие алкоголя

Короткая ссылка
Известный в прошлом российский футболист Александр Беркетов поделился воспоминанием о том, как его вместе с Ильёй Цымбаларем выгнали из второй сборной России в 1999 году из-за употребления спиртных напитков на базе в Архангельском.
Беркетов рассказал, как его и Цымбаларя выгнали из второй сборной России за распитие алкоголя
  • Илья Цымбаларь
  • РИА Новости
  • © Владимир Родионов

По словам спортсмена, игроки команды отмечали день рождения, выпили по пять кружек пива, но пьяными не были. До матча оставалось порядка четырёх дней. Беркетов и Цымбаларь вернулись в номер в 23:10 и встретились с тренером Сергеем Павловым.

«Он сразу понял, что мы чуть-чуть навеселе. Сказал только: «Идите спать, завтра разберёмся». Мы просто в номер пошли: Цыля первый, я — за ним. А с утра его вызвали. Он ещё смеялся: «Может, мне тренером сборной предложат поработать — Павлову помогать?» Но после разговора пришёл — стал вещи собирать. Я говорю: «Цыль, ты чего?» — «Сказали форму оставлять и валить». Тут и меня вызывают. «Подожди, наверное, и со мной такая же фигня». Пошёл к Павлову: «Так себя вести нельзя, до свидания!» Я спорить не стал: «Понял, виноват», — приводит слова Беркетова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить