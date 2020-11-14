Девушка стала сервисменом в мужской команде высшего дивизиона впервые в истории хоккея

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Канадка Стефани Кляйн получила в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» должность менеджера по экипировке.
Девушка стала сервисменом в мужской команде высшего дивизиона впервые в истории хоккея
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Как сообщает пресс-служба КХЛ, это первый случай в истории профессионального мужского хоккея в мире, когда девушка заняла подобную должность в мужском профессиональном клубе.

Кляйн работала в женском клубе из системы «Куньлуня» с 2017 года. В основной команде она заменит Дмитрия Сафонова, который находится на больничном.

Первым матчем КХЛ, на котором работала Кляйн, стала выездная игра «Куньлуня» с нижегородским «Торпедо», завершившаяся поражением китайского клуба со счётом 0:2.

Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ на зарплату в $1 млн.

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