СМИ: Ковальчук готов вернуться в КХЛ на зарплату в $1 млн

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Российский хоккеист Илья Ковальчук, имеющий статус неограниченного свободного агента, готов рассмотреть варианты в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), если ему будет предложена зарплата в $1 млн.
СМИ: Ковальчук готов вернуться в КХЛ на зарплату в $1 млн
  • © Patrick Smith/Getty Images/AFP

Как сообщает Sport24, именно это условие является ключевым для возвращения 37-летнего форварда в КХЛ.

Отмечается, что на данный момент такого предложения у 37-летнего хоккеиста нет, а его агент продолжает поиски места для своего клиента среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба НХЛ — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин рассказал о происхождении своего прозвища в НХЛ.

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