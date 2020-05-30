Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака опубликовала пост из Миннеаполиса, где в настоящий момент проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.

«Если это не происходит с вами, то ещё не значит, что этого вообще не происходит», — написала японка в сториз в Instagram, опубликовав фото с места происшествия в Миннеаполисе.

25 мая 46-летний местный житель Джордж Флойд был задержан полицией. Происшествие, на котором один из служителей закона коленом давил на шею лежащему на земле афроамериканцу, попало на видео. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Ранее протестующие после гибели афроамериканца рассказали, почему вышли на улицы.