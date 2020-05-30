Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда

Короткая ссылка
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака опубликовала пост из Миннеаполиса, где в настоящий момент проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.
Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда
  • Reuters

«Если это не происходит с вами, то ещё не значит, что этого вообще не происходит», — написала японка в сториз в Instagram, опубликовав фото с места происшествия в Миннеаполисе.

25 мая 46-летний местный житель Джордж Флойд был задержан полицией. Происшествие, на котором один из служителей закона коленом давил на шею лежащему на земле афроамериканцу, попало на видео. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Ранее протестующие после гибели афроамериканца рассказали, почему вышли на улицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить