Осака отреагировала на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда
- Reuters
«Если это не происходит с вами, то ещё не значит, что этого вообще не происходит», — написала японка в сториз в Instagram, опубликовав фото с места происшествия в Миннеаполисе.
25 мая 46-летний местный житель Джордж Флойд был задержан полицией. Происшествие, на котором один из служителей закона коленом давил на шею лежащему на земле афроамериканцу, попало на видео. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.
Ранее протестующие после гибели афроамериканца рассказали, почему вышли на улицы.