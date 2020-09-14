«Необходимо исключить их из мирового спорта»: атлеты призвали отстранить Иран от соревнований после казни Афкари

Международное объединение спортсменов Global Athlete призвало МОК и Объединённый мир борьбы (UWW) ввести санкции против Ирана после казни борца греко-римского стиля Навида Афкари. По их мнению, казнившее атлета государство должно быть отстранено от международных соревнований. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео назвал приговор «гнусным и жестоким деянием», а президент UFC Дана Уайт признался, что не был шокирован смертью иранца.

Казнь иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари вызвала широкий резонанс по всему миру. Власти Ирана, несмотря на многочисленные просьбы приведшие смертный приговор в исполнение, подверглись критике со стороны спортивного сообщества, активистов, а также политических деятелей.

Многие спортивные организации выразили сожаление по поводу случившегося. Были и те, кто призвал к активным действиям в ответ на убийство Афкари. Так, международное объединение спортсменов Global Athlete, выступающее за позитивные изменения в мире спорта, обратилось к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Объединённому миру борьбы (UWW).

Организация потребовала отстранить Иран от участия в соревнованиях.

«Мы взываем к солидарности спортсменов и просим МОК и UWW незамедлительно применить санкции и исключить Иран из мирового спорта в связи с этой чудовищной казнью. Такие действия со стороны властей страны — явное нарушение прав человека, и они не должны оставаться безнаказанными. Казнившее спортсмена государство не заслуживает быть представленным на международных соревнованиях», — говорится в сообщении Global Athlete.

Стоит отметить, что в МОК уже выразили соболезнования в связи с казнью Афкари. Ранее в организации также пытались сделать всё возможное, чтобы отменить смертный приговор. Пока неизвестно, последует ли ответ на требование Global Athlete, однако предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании UWW.

«Мы глубоко опечалены тем, что призывы спортсменов по всему миру, а также совместная работа UWW, Федерации борьбы Ирана, МОК и Национального олимпийского комитета Ирана не принесла свои плоды. Мы опустошены после этой новости, а всё борцовское сообщество скорбит о его смерти», — заявили в организации.

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На произошедшее отреагировали ещё в одном спортивном сообществе — World Players Association (WPA) которое ещё до казни предлагало ввести санкции против иранского спорта. Его президент Брендан Шваб заверил, что смерть Афкари не станет напрасной, а лишь объединит атлетов в борьбе за права человека.

«Шокирующая несправедливость в отношении Навида вызвала волну поддержки со стороны смелых борцов за права человека в спорте. Но к сожалению, иранский режим всё равно забрал его жизнь. Афкари был мишенью из-за своего успеха и популярности в качестве спортсмена, и жестокость в его отношении стала примером для терроризирования граждан и запугивания инакомыслящих. Теперь мы должны объединиться в знак памяти о нём, и чтобы других не постигла его участь», — цитирует Шваба Inside the Games.

За борца вступился президент США Дональд Трамп. Он призывал власти не казнить спортсмена после того, как за помощью к нему обратился глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«К сожалению, я не был очень шокирован тем, что приговор привели в исполнение. Звонил Трампу и говорил ему об этой ситуации. Он сказал, что посмотрит, что можно сделать. Он делал кое-что не в публичной плоскости, знаю, что пытался помочь. Слышал, что дело Афкари освещали крупные телеканалы, множество людей в Европе и на Ближнем Востоке писали об этом. Были и другие влиятельные люди, которые пытались помочь, но… Это грустно. Я пытался помочь», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 177 в Лас-Вегасе.

Крайне эмоционально информацию о смерти Афкари воспринял и представитель лёгкой весовой категории Бобби Грин. Он узнал о произошедшем после победы над бразильцем Аланом Патриком в Лас-Вегасе. Боец ММА сначала признался, что эта новость «разбила ему сердце», а затем и вовсе отказался отвечать на вопросы журналистов.

«Думал, нам удастся его спасти. Его только что казнили? Это подкосило меня. Кто-то лишился жизни за участие в протестах. Я сбит с толку. Мне больше нечего сказать. Тот парень умер. Я просто даже не хочу разговаривать. Это очень грустно. Не могу говорить о бое. Спасибо и извините», — сказал Грин.

Свои соболезнования семье и близким борца передал госсекретарь США Майк Помпео. Он назвал казнь «гнусным и жестоким актом».

Напомним, Афкари был приговорён к двум смертным казням за убийство сотрудника службы безопасности компании водоснабжения Хассана Туркмана, а также за участие в антиправительственных протестах в 2018 году. Спортсмен признал свою вину, хотя его родственники настаивали на том, что это было сделано под пытками. Об этом говорилось и в аудиозаписи последних его слов, попавшая в распоряжение организаций за права человека и СМИ. 12 сентября приговор был приведён в действие.