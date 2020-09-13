Уайт — о попытках спасти казнённого иранского борца: Трамп пытался помочь

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о попытках спасти иранского борца Навида Афкари от смертной казни.

«К сожалению, я не был очень шокирован тем, что приговор привели в исполнение. Звонил Дональду Трампу и говорил ему об этой ситуации. Он сказал, что посмотрит, что можно сделать. Он делал кое-что не в публичной плоскости, знаю, что президент пытался помочь», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Лас-Вегасе.

По его словам, он в курсе, что многие телеканалы освещали данную ситуацию, а влиятельные люди пытались помочь.

«Это грустно. Я пытался помочь», — добавил Уайт.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни в Иране за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.

При этом Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по словам спортсмена, он сделал признание под пытками. Тем не менее приговор был исполнен 12 сентября.

Ранее сообщалось, что спортсмены требуют от МОК отстранения Ирана после казни чемпиона страны по борьбе.