Спортсмены требуют от МОК отстранения Ирана после казни чемпиона страны по борьбе
- Reuters
Организация опубликовала своё заявление по данному поводу в Twitter.
«Правительство Ирана лишило жизни ни в чём не повинного человека, спортсмена и борца. Действия иранский властей являются явным нарушением прав человека, и они не могут оставаться безнаказанными. За казнь спортсмена Иран больше не заслуживает привилегии соревноваться в международном спорте», — говорится в сообщении.
Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.
При этом Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по словам спортсмена, он сделал признание под пытками. Тем не менее приговор был исполнен 12 сентября.
Ранее сообщалось, что боец UFC прервал интервью, узнав о казни иранского борца.
Rest in Peace Navid Afkari— Global Athlete (@GlobalAthleteHQ) September 12, 2020
We call on athlete solidarity to demand that the International Olympic Committee and United World Wrestling immediately implement sanctions that expel Iran from world sport for this heinous execution.#SaveNavidAfkari#RestInPeace@Olympics@wrestlingpic.twitter.com/klGjYYeekR