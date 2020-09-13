Спортсмены требуют от МОК отстранения Ирана после казни чемпиона страны по борьбе

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Международное сообщество спортсменов Global Athlete обратилось к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Объединённому миру борьбы (UWW) с требованием отстранить Иран от соревнований после смертной казни чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари.
Спортсмены требуют от МОК отстранения Ирана после казни чемпиона страны по борьбе
  • Reuters

Организация опубликовала своё заявление по данному поводу в Twitter.

«Правительство Ирана лишило жизни ни в чём не повинного человека, спортсмена и борца. Действия иранский властей являются явным нарушением прав человека, и они не могут оставаться безнаказанными. За казнь спортсмена Иран больше не заслуживает привилегии соревноваться в международном спорте», — говорится в сообщении.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности. 

При этом Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по словам спортсмена, он сделал признание под пытками. Тем не менее приговор был исполнен 12 сентября.

Ранее сообщалось, что боец UFC прервал интервью, узнав о казни иранского борца.

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