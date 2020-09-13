Боец UFC прервал интервью, узнав о казни иранского борца

Американский боец смешанного стиля Бобби Грин после победы над бразильцем Аланом Патриком на турнире UFC Fight Night 177 прервал своё интервью, узнав о казни иранского борца Навида Афкари.

После завершения своего поединка Грин пошёл давать традиционное интервью, но прервал его, когда узнал, что смертный приговор Афкари был приведён в исполнение.

«Вы только что разбили мне сердце, сказав, что этот парень лишился жизни. Думал, что мы спасём его. Он потерял жизнь. Он потерял жизнь просто за то, что выражал протест. Это опустошает. Это очень грустно, думал, мы спасём его. Вы разбили мне сердце. Сейчас не о чем говорить, кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума. Не могу говорить. Спасибо, извините», — сказал Грин на видео, опубликованном пресс-службой UFC.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.

При этом спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по его словам, давал признание под пытками.

Ранее глава UFC Дана Уайт почтил память казнённого иранского борца Афкари.