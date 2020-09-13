Глава UFC Уайт почтил память казнённого иранского борца Афкари

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари.
Глава UFC Уайт почтил память казнённого иранского борца Афкари
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Уайт опубликовал пост в своём Instagram, который посвятил скончавшемуся Афкари.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.

При этом спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по его словам, давал признание под пытками.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе.

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