Глава UFC Уайт почтил память казнённого иранского борца Афкари

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари.

Уайт опубликовал пост в своём Instagram, который посвятил скончавшемуся Афкари.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.

При этом спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по его словам, давал признание под пытками.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе.