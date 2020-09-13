Глава UFC Уайт почтил память казнённого иранского борца Афкари
- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Уайт опубликовал пост в своём Instagram, который посвятил скончавшемуся Афкари.
Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.
При этом спортсмен обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека, так как, по его словам, давал признание под пытками.
Ранее сообщалось, что в Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе.