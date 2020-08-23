Погоня Левандовски за Роналду, личные счёты Неймара и прощание Силвы: чем интересен финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

В воскресенье состоится финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария». Мюнхенцы в 11-й раз поборются за главный трофей соревнований, в то время как парижане впервые будут претендовать на звание сильнейшей команды Европы. Роберт Левандовски постарается повторить или даже превзойти рекорд Криштиану Роналду по голам за сезон в ЛЧ, а Неймар — впервые выиграть турнир без Лионеля Месси. Кроме того, эта встреча станет последней в футболке ПСЖ для Тьяго Силвы, у которого истекает контракт с клубом.

Окончание неудачной серии «Баварии» и успех немецких тренеров

Если брать во внимание исключительно заслуги и статус команд, то грядущий финал Лиги чемпионов можно смело сравнивать с противостоянием Давида и Голиафа. При этом в роли второго предстаёт не богатейший «Пари Сен-Жермен», а «Бавария», по праву считающаяся одним из сильнейших коллективов Старого Света. Лишь «Реал» чаще выходил в финал турнира (16 раз), а по количеству побед мюнхенцы уступают только королевскому клубу, «Милану» и «Ливерпулю».

В целом нынешний розыгрыш соревнований прошёл под знаком доминирования «Баварии». Ещё под руководством Нико Ковача она одержала три победы с общим счётом 13:4, а после прихода Ханса-Дитера Флика и вовсе казалась неуязвимой. Как итог — десять выигранных встреч подряд на пути к финалу ЛЧ и повторение рекорда «Милана» 27-летней давности. Уже в воскресенье немцы постараются взять верх в 11-й раз подряд и превзойти достижение итальянцев. В сезоне-1992/93 россонери не смогли завоевать трофей, уступив «Марселю».

Уже осенью коллектив Флика стали называть одним из главных претендентов на победу в турнире, но до начала розыгрыша так считали разве что самые преданные фанаты клуба. Ведь за последние годы «Бавария» обрела статус одной из самых невезучих команд в еврокубках. После триумфа 2013 года мюнхенцы четырежды находились в шаге от финала, но каждый раз уступали. При этом трижды они проигрывали будущим триумфаторам — «Реалу» и «Барселоне», а ещё раз не справились с «Атлетико». Кроме того, немногие могли предположить, что клуб так быстро перестроится после ухода многолетних лидеров Франка Рибери и Арьена Роббена и так легко перенесёт смену наставника.

Если говорить о тренерах, розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20 продолжает тенденцию доминирования специалистов из Германии. Год назад сильнейшей командой Европы стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, а год спустя трофей завоюет один из его соотечественников. В последний раз два разных наставника из одной страны приводили свои коллективы к победе в турнире в 1997 и 1998 годах. Примечательно, что ими также были немцы. Сначала успеха добился Оттмар Хитцфельд с дортмундской «Боруссией», а затем на вершине оказался Юпп Хайнкес с «Реалом».

При этом лишь единожды до этого в финале встречались команды двух тренеров из Германии. Это произошло в 2013 году, когда «Бавария» под руководством Хайнкеса взяла верх над «Боруссией» Клоппа. Мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1, а голами отметились Марио Манджукич, Арьен Роббен и Илкай Гюндоган.

Для Флика и Тухеля этот финал еврокубка станет первым в карьере, при этом у них есть опыт участия в решающих матчах на национальном уровне. Но если Ханс-Дитер выиграл Кубок Германии, то «Пари Сен-Жермен» в прошлом году уступил «Ренну» в Кубке Франции.

Возвращение лидеров и успешная серия ПСЖ

Хоть «Пари Сен-Жермен» и считается андердогом, списывать его со счетов нельзя. Как минимум из-за того, что атакующую линию команды составляют одни из главных звёзд мирового футбола — Килиан Мбаппе, Неймар и Анхель Ди Мария. Это трио записало на свой счёт 26 (11 + 15) очков по системе «гол + пас» и справедливо считается одним из самых ярких в Европе. При этом аргентинец входит в тройку лучших ассистентов за последние 16 лет (27), а бразилец отдал больше всего передач с момента дебюта в главном еврокубке (24). За этот период его единственным достойным оппонентом является Криштиану Роналду (21), а остальные сильно уступают.

Кроме того, Неймар сумел добиться своего и добраться до финала Лиги чемпионов без помощи Лионеля Месси. В 2017 году он не пожелал оставаться в тени аргентинца и покинул «Барселону», а теперь может выиграть главный еврокубок. С учётом того, что с момента его ухода каталонцы ни разу не боролись за трофей, вероятно, бразилец принял верное решение. Беда в том, что в Париже он также не является полноценной главной звездой и делит это звание с Мбаппе и Ди Марией.

Однако нельзя сказать, что троица парижан пребывает в идеальном состоянии. Неймар испытывает серьёзные проблемы с реализацией, что было отлично заметно по играм с «Аталантой» и «Лейпцигом», а Мбаппе только восстановился от травмы. Тем не менее француз провёл на поле 30 минут в матче с итальянцами и отыграл почти весь матч с немцами, что должно настраивать на позитивный лад. Кроме того, от повреждения восстановился основной голкипер ПСЖ Кейлор Навас, имеющий огромный опыт решающих встреч. В 2016—2018 годах он помогал «Реалу» трижды стать сильнейшим клубом Старого Света.

В пользу французов говорит и их неплохая история противостоянии с немецкими клубами. За последние десять лет они семь раз встречались с противниками из Германии и пять раз брали верх. При этом одно из поражений пришлось на групповой этап соревнований, а второе не помешало завоевать путёвку в следующий раунд плей-офф. В 2017 году ПСЖ проиграл «Баварии» со счётом 1:3, но потом взял убедительный реванш — 3:0, а в 2020-м обыграл «Боруссию» из Дортмунда в 1/8 финала.

Неблагоприятным фактором можно назвать разве что постоянные неудачи французских команд в противостоянии с немецкими в финалах еврокубков. За всю историю коллективы из двух стран дважды встречались в решающих матчах и оба раза верх брали представители Германии. Причём оба раза в роли триумфатора выступала «Бавария». В 1976 году она победила «Сент-Этьен» в Лиге чемпионов, а 20 лет спустя обыграла «Бордо» в Кубке УЕФА. Тогда трофей в предпоследний раз был разыгран в двухматчевом противостоянии, а мюнхенцы разгромили соперника с общим счётом 5:1.

Невероятная форма Левандовски

Несмотря на звёздный статус трио форвардов «Пари Сен-Жермен», основное внимание будет приковано к лидерам атаки «Баварии». В нынешнем розыгрыше немецкая дружина наколотила уже 42 мяча и по этому показателю занимает второе место в истории. Чтобы повторить достижение «Барселоны» образца сезона-1999/2000 ей необходимо отличиться ещё трижды. Стоит отметить, что каталонцам для этого потребовалось провести 16 встреч, в то время как мюнхенцам — всего десять.

Безусловно, особого внимания заслуживает Роберт Левандовски. Хоть он и не смог взять «Золотую бутсу» по итогам сезона в национальных чемпионатах, зато в Лиге чемпионов уже точно никому не отдаст первое место в бомбардирском зачёте. На данный момент в его активе 15 точных ударов — на пять больше, чем у Эрлинга Холанда. Причём вместе с партнёром по команде Сержем Гнабри, который забил девять мячей, Левандовски уже вошёл в историю. Поляк и француз превзошли достижение Криштиану Роналду и Гарета Бэйла по голам за один розыгрыш турнира.

Если Левандовски удастся дважды поразить ворота «Пари Сен-Жермен» в финале, он сравняется по числу забитых мячей с Роналду. Шесть лет назад португалец отличился 17 раз в течение одного розыгрыша турнира и помог «Реалу» в десятый раз выиграть Лигу чемпионов.

Прощальный матч Силвы и месть Берната

Также эта встреча обещает стать особенной для защитника парижан Тьяго Силвы. 35-летний бразилец защищает цвета клуба с 2012 года, но по окончании сезона будет вынужден покинуть столицу Франции. У спортсмена истекает контракт, а клуб не заинтересован в его продлении. Таким образом, игра с «Баварией» станет для него не только 60-й (рекорд клуба) за ПСЖ в Лиге чемпионов, но и прощальной. Вряд ли стоит сомневаться, что футболист приложит все усилия, чтобы уйти на высокой ноте.

Кроме того, сверхмотивированным должен быть левый защитник парижан Хуан Бернат. На протяжении четырёх лет испанец защищал цвета «Баварии», но оказался не нужен мюнхенскому клубу и сначала плотно осел в запасе, а в 2018-м был продан в «Пари Сен-Жермен». При этом компенсация составила всего €5 млн, что является крайне малой суммой для игрока такого уровня.

Бернат вполне мог оказаться в запасе и на этот раз, но тяжёлую травму получил Лайвин Курзава. В итоге испанец стал практически безальтернативным на своей позиции и плотно прописался в старте, но не забывал оправдывать возложенное на него доверие. В плей-офф он сначала поразил ворота «Боруссии», а затем поставил точку в противостоянии с «Лейпцигом».