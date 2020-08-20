«Бавария» сравнялась с «Миланом» по числу финалов ЛЧ

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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» занял второе место по числу выходов в финалы Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» сравнялась с «Миланом» по числу финалов ЛЧ
  • Reuters

«»Для немецкой команды предстоящий финал с французским «Пари Сен-Жермен» станет уже 11-м в истории выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Таким образом, «Бавария» сравнялась с итальянским «Миланом» по числу финалов главного европейского клубного турнира.

Лидером по данному показателю является мадридский «Реал», игравший в 16 финалах.

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года.

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