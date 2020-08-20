«Бавария» сравнялась с «Миланом» по числу финалов ЛЧ
- Reuters
«»Для немецкой команды предстоящий финал с французским «Пари Сен-Жермен» станет уже 11-м в истории выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.
Таким образом, «Бавария» сравнялась с итальянским «Миланом» по числу финалов главного европейского клубного турнира.
Лидером по данному показателю является мадридский «Реал», игравший в 16 финалах.
Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года.