«Бавария» вышла на второе место в истории Лиги чемпионов по голам за сезон

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» вышел на второе место по количеству голов за сезон в Лиге чемпионов УЕФА.

После матча 1/2 финала с французским «Лионом» в активе «Баварии» 42 гола в текущем розыгрыше турнира, что является вторым показателем в истории.

Рекордсменом по данному показателю является каталонская «Барселона», игроки которой в сезоне-1999/00 забили 45 мячей.

Всего четыре команды за всю историю турнира сумели забить более 40 мячей за сезон. Помимо «Барселоны» и «Баварии», это мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль», записавшие в свой актив по 41 голу.

Ранее сообщалось, что Левандовски повторил достижение ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов.