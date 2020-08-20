Левандовски повторил достижение ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов

Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сумел поразить ворота команды-соперницы в девятом матче Лиги чемпионов подряд.

В полуфинальной встрече с французским «Лионом» Левандовски отличился на 88-й минуте.

Теперь в его активе 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — в каждом из девяти матчей, в которых он выходил на поле.

Таким образом, он повторил достижение голландца Рууда ван Нистелроя, забивавшего в девяти подряд матчах Лиги чемпионов в составе английского «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2002/03.

Рекордсменом по данному показателю является португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поражавший ворота соперников в составе мадридского «Реала» в 11 играх кряду.

Левандовски также близок к повторению рекорда Роналду по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент в активе поляка 15 мячей, тогда как рекорд португальца составляет 17 голов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сравнялась с «Миланом» по числу финалов ЛЧ.