Ди Мария признан лучшим футболистом матча «РБ Лейпциг» — ПСЖ
- Reuters
- © David Ramos
Как сообщается в Twitter-аккаунте УЕФА, лучшим игроком был признан полузащитник парижского клуба Анхель Ди Мария, который отметился голом и двумя результативными передачами.
ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал ЛЧ. В решающей игре подопечные Томаса Тухеля встретятся с победителем матча «Лион» — «Бавария».
Ранее сообщалось, что ПСЖ потребовалось 110 матчей для первого выхода в финал ЛЧ в своей истории.
⭐ Лучший игрок матча ⭐— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020
Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - МОНСТР! 👺#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/o76YEUnloz