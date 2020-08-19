Ди Мария признан лучшим футболистом матча «РБ Лейпциг» — ПСЖ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока матча 1/2 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпциг» и французским ПСЖ.

Как сообщается в Twitter-аккаунте УЕФА, лучшим игроком был признан полузащитник парижского клуба Анхель Ди Мария, который отметился голом и двумя результативными передачами.

ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и впервые в истории вышел в финал ЛЧ. В решающей игре подопечные Томаса Тухеля встретятся с победителем матча «Лион» — «Бавария».

Ранее сообщалось, что ПСЖ потребовалось 110 матчей для первого выхода в финал ЛЧ в своей истории.