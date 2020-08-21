СМИ: «Челси» намерен подписать контракт с футболистом ПСЖ Тьяго Силвой

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Английский футбольный клуб «Челси» проведёт переговоры с защитником и капитаном французского ПСЖ Тьяго Силвой по поводу возможного подписания двухлетнего контракта.
СМИ: «Челси» намерен подписать контракт с футболистом ПСЖ Тьяго Силвой
  • © REUTERS/Benoit Tessier

Как сообщает The Telegraph, ради выступлений в Английской премьер-лиге бразилец, который станет свободным агентом после завершения розыгрыша Лиги чемпионов, готов на понижение зарплаты. В ПСЖ он зарабатывает около €1,3 млн в месяц.

Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. На его счету 314 матчей, 17 голов и пять результативных передач в составе команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился о трансфере футболиста «Лестера» Бена Чиллвела.

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