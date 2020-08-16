СМИ: «Челси» договорился о трансфере футболиста «Лестера» Чиллвела

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Лондонский футбольный клуб «Челси» договорился о переходе защитника «Лестера» Бена Чиллвела.
СМИ: «Челси» договорился о трансфере футболиста «Лестера» Чиллвела
  • Reuters

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что «Лестер» намерен выручить за 23-летнего игрока £65 млн, а также «лисы» могут получить ещё около £10 млн в качестве бонусов за различные достижения футболиста в новом клубе.

Чилвелл является воспитанником «Лестера» и выступает за основную команду с 2015 года. В этом сезоне он провёл в составе клуба 33 матча, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Арсенал» объявил о подписании экс-футболиста «Челси» Виллиана.

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