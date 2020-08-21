Гол Гнабри «Лиону» признан лучшим в полуфиналах Лиги чемпионов

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Гол полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в ворота французского «Лиона» был признан лучшим на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Гол Гнабри «Лиону» признан лучшим в полуфиналах Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Гнабри также был признан лучшим игроком недели по итогам двух полуфинальных встреч.

«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен», который, в свою очередь, взял верх над «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что в Марселе запретили носить форму ПСЖ в день финала Лиги чемпионов.

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