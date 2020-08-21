Гол Гнабри «Лиону» признан лучшим в полуфиналах Лиги чемпионов
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
🥇 Gnabry's left-footed 🚀 wins 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸! 👏👏👏#UCLGOTW@NissanFootballpic.twitter.com/R4vhRKbUsr— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2020
Гнабри также был признан лучшим игроком недели по итогам двух полуфинальных встреч.
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен», который, в свою очередь, взял верх над «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось, что в Марселе запретили носить форму ПСЖ в день финала Лиги чемпионов.