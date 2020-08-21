В Марселе запретили носить форму ПСЖ в день финала Лиги чемпионов

Префект полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, подписал указ, запрещающий ношение формы французского клуба ПСЖ в центре города 23 августа.

Как сообщает Le Parisien, запрет связан с тем, что в этот день ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Отмечается, что запрещено надевать любую атрибутику парижан.

«Было принято решение «предотвратить любое нарушение общественного порядка», даже если «не поступило никакой информации, подтверждающей запланированные на день финала акции фанатов», — говорится в сообщении штаба полиции.

ПСЖ является принципиальным соперником «Марселя».

ПСЖ в полуфинале разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0, а «Бавария» с таким же счётом обыграла «Лион».

Ранее сообщалось, что итальянец Даниэле Орсато рассудит финал ЛЧ.