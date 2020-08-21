В Марселе запретили носить форму ПСЖ в день финала Лиги чемпионов
Как сообщает Le Parisien, запрет связан с тем, что в этот день ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Отмечается, что запрещено надевать любую атрибутику парижан.
«Было принято решение «предотвратить любое нарушение общественного порядка», даже если «не поступило никакой информации, подтверждающей запланированные на день финала акции фанатов», — говорится в сообщении штаба полиции.
ПСЖ является принципиальным соперником «Марселя».
ПСЖ в полуфинале разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0, а «Бавария» с таким же счётом обыграла «Лион».
Ранее сообщалось, что итальянец Даниэле Орсато рассудит финал ЛЧ.