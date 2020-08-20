Во второй раз в истории ЛЧ в финале сойдутся команды двух немецких тренеров

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Во второй раз в истории Лиги чемпионов УЕФА в финале сойдутся команды, которые возглавляют немецкие тренеры.
Во второй раз в истории ЛЧ в финале сойдутся команды двух немецких тренеров
  • Reuters

В финале сезона-2019/20 встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария», главными тренерами которых являются Томас Тухель и Ханс Флик соответственно, что станет вторым случаем в истории Лиги чемпионов с участием двух главных тренеров из Германии.

Впервые подобное произошло в сезоне-2012/13 года, когда «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса обыграла дортмундскую «Боруссию» Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года.

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