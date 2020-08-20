«Бавария» в 11-й раз вышла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» в 11-й раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

В общей сложности немецкий клуб десять раз играл в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов и одержал победы в пяти из них, в последний раз — в сезоне-2012/13.

В своём 11-м финале, в рамках сезона-2019/20 «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт в Лиссабоне на «Эстадио Ла Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.