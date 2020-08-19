Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над французским «Лионом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу немецкого клуба.

Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.

Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри, забившего на 18-й и 33-й минутах, и Роберта Левандовски, отличившегося на 88-й минуте. Два ассиста в активе Йозуа Киммиха.

Таким образом,«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с другим французским клубом — «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 23 августа.

Ранее сообщалось, что Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола.