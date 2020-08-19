Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу немецкого клуба.
Дубль Гнабри помог «Баварии» разгромить «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.
Победу «Баварии» принесли голы Сержа Гнабри, забившего на 18-й и 33-й минутах, и Роберта Левандовски, отличившегося на 88-й минуте. Два ассиста в активе Йозуа Киммиха.
Таким образом,«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с другим французским клубом — «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 23 августа.
Ранее сообщалось, что Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за нарушения медицинского протокола.